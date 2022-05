Berlinguer, Mattarella a Sassari per il centenario della nascita: scoperta una targa per ricordare il segretario del Pci

globalist

25 Maggio 2022 - 11.21

Preroll

A Sassari è arrivato anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per partecipare, presso l’Università, alla commemorazione di Enrico Berlinguer nel centenario della nascita. All’arrivo del Capo dello Stato è stata scoperta una targa che ricorda la figura del segretario del Pci.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Letta: “Ho sempre seguito Berlinguer con ammirazione e rispetto”

Middle placement Mobile

“Ho sempre guardato a Berlinguer con una attenzione particolare per il suo carisma e, negli anni in cui ero giovanissimo, il momento incredibile della sua morte sul campo, dei funerali, fu un momento che unì l’Italia”. Lo ha detto Enrico Letta a Videolina in un ricordo di Enrico Berlinguer. “Uomo di parte quale è stato, e che parte, ma che appartiene a tutta l’Italia. Ha avuto il rispetto di tutti, lo ha applicato questo rispetto, anche perché effettivamente lui ha rappresentato la complessità di una storia italiana di cui tutti oggi gli rendiamo onore”, ha spiegato il segretario del Pd.

Dynamic 1

“Personalmente, al di là della veste che ho, per me Berlinguer vuol dire molto perché c’è un legame con Sassari, essendo io originario di Sassari, la mia mamma – ha spiegato ancora Letta -. Per me ha voluto dire un legame doppio con Sassari, culla della politica e della democrazia, oggi è facile ricordare due presidenti della Repubblica usciti da quella straordinaria città. Ho sempre seguito con ammirazione, attenzione e rispetto Berlinguer anche per questo legame con la Sardegna, per quell’accento straordinario che rendeva ancora più carismatici i suoi discorsi”.