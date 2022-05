Berlusconi, Gasparri idolatra l'ex Cavaliere: "Senza di lui non esisterebbe il centrodestra"

globalist

21 Maggio 2022 - 18.18

Maurizio Gasparri è intervenuto sul palco della Convention di Forza Italia che si è tenuta a Napoli, un palco decisamente affollato visti i tanti ospiti che hanno omaggiato il capo del partito. Anche Gasparri non si è sottratto.

“Berlusconi è uomo del fare e di questo dobbiamo essergli tutti grati. Cosa è che ci rende diversi nella coalizione del centrodestra? La cultura di governo, i rapporti internazionali che Berlusconi ha tenuto con Putin ma anche con Bush, con Blair ma anche Gheddafi. Quella è stata cultura di governo. Oggi riscoprono che la Libia ha l’energia, il gas e il petrolio, io domando: chi ha chi avviato il dialogo con quei paesi per dare all’Italia energia a buon prezzo?”.

Lo ha domandato il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale degli enti locali del partito, intervenendo alla convention di Fi a Napoli. “Noi siamo concretezza, puntiamo alle soluzioni, alla serietà. Ma non siamo una lobby, un comitato d’affari, serve cervello ma anche cuore , la passione, la forza delle idee, questa è Forza Italia”.

”Il centrodestra non esisterebbe se non lo avesse fondato Silvio Berlusconi che ha dato modo ad un’area di riconoscersi, di incontrarsi, di superare le conventio ad excludendum, i consociativismi catto-comunisti, ma deve essere un centrodestra moderno, inclusivo e con il sorriso e il sole in tasca, e non con il ghigno dell’arroganza: questo è il modello di centrodestra che Forza Italia propone”, ha concluso.