Berlusconi, anche Ridge di Beautiful sul palco di Forza Italia: "Voterei per lui"

21 Maggio 2022 - 15.56

Ronn Moss, la star della soap `Beautiful´ in cui interpreta il personaggio di Ridge, ha partecipato alla Convention di Forza Italia a Napoli, facendo un vero e proprio endorsment per Silvio Berlusconi.

“Sono molto felice di essere qui – ha detto salendo sul palco – e ringrazio Silvio Berlusconi. Se fossi residente in Italia non avrei dubbi, voterei per lui». Nel suo intervento Moss ha testimoniato il suo amore per la Puglia che lo ha portato di recente a investire in una masseria del XVIII secolo tra Fasano e Monopoli.

«Grazie a Ron Moss per le sue parole e per aver voluto partecipare alla convention di Forza Italia a Napoli. Beautiful!». Così su Instagram il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi ha ringraziato l’attore protagonista della serie tv `Beautiful per la fiducia espressa nei suoi confronti dal palco della manifestazione azzurra. Quindi ha postato una foto insieme a lui alla fiera d’Oltremare.