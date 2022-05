Giorgia Meloni provoca Conte: "Non è d'accordo con il Governo? Ritiri i ministri e lasci la maggioranza"

globalist

20 Maggio 2022 - 17.25

A margine di un evento elettorale ad Alessandria, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha commentato le posizioni distanti dal governo di Giuseppe Conte. Una posizione che, secondo Meloni, non sarebbe conciliabile con la sua permanenza nella maggioranza.

“Il ministro degli Esteri è Di Maio, se Conte non è d’accordo con il governo ritira il ministro degli Esteri, passa all’opposizione e si assume la responsabilità, non si possono recitare tutte le parti in commedia”.

Sulle vicende internazionali secondo la leader di Fdi l’Italia deve “camminare insieme agli alleati internazionali, io non ho dubbi sul fatto che l’Italia debba stare nel campo Ocidentale ma a testa alta. Se l’Italia oggi non seguisse gli alleati pagheremmo in maniera pesante”.