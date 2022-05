globalist

17 Maggio 2022 - 15.25

Giorgia Meloni, capa di Fdi, è arrivata ad Arcore per il vertice con Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Su twitter ha scritto: “Giornata mondiale contro l’omofobia: in tante Nazioni l’omosessualità è ancora considerata reato e, in alcuni Stati musulmani, addirittura punita con la morte”.

Meoni ha aggiunto: “Ma in pochi parlano o condannano ciò e spesso si preferisce fingere di non vedere. Basta ipocrisia, basta persecuzioni“.