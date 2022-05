Letta: "Ci riconosciamo completamente nelle parole di Draghi sulla pace dette a Washington"

globalist

13 Maggio 2022 - 19.00

Nel corso del suo intervento al congresso di Demos il segretario del Pd Enrico Letta ha dichiarato: “Ci riconosciamo tutti con grande forza nelle parole del presidente del Consiglio a Washington, parole che hanno rappresentato l’Europa con grande forza”.

“Fatemi dire che l’Italia ha preso per mano l’Europa intera” ha continuato Letta, “Penso che per noi questo sia un punto di grande forza e di grande importanza”.

“La Pace deve essere quella che vuole l’Ucraina, non quella imposta da alleati o altri” ha detto ieri a Washington il premier Mario Draghi dove ieri ha incontrato Joe Biden, ha incontrato la stampa presso l’ambasciata italiana a Washington prima di tornare a Roma: “Ringrazio il presidente Usa e tutta l’amministrazione per l’accoglienza, l’incontro è andato molto bene. Ha ringraziato l’Italia per essere un partner forte e un alleato credibile. Siamo d’accordo che bisogna continuare a sostenere l’Ucraina, fare pressione sulla Russia ma anche chiedersi come costruire la pace. Il percorso negoziale è difficile”.