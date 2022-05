Ucraina, Salvini e il bisogno di pace: "Questione di sopravvivenza anche per l'Italia"

globalist

12 Maggio 2022 - 12.05

Matteo Salvini ha parlato in conferenza stampa alla Camera dei Deputati, chiedendo a gran voce la fine della guerra per motivi umanitari. Non solo per l’Ucraina, ma anche per l’Africa e di conseguenza per il nostro paese.

“Se non semini il grano non lo raccogli… Ci sarà un problema enorme di carestia e di fame nel continente africano che poi diventerà un problema umanitario e poi un problema italiano. Dunque arrivare alla pace entro maggio è questione di sopravvivenza per l’Ucraina, per la Russia e per l’Italia”

“Ho chiesto a Draghi che sia capofila di una cordata europea per la pace, Italia, Francia e Germania, qualcuno in Europa tifa per la guerra ma Italia, Francia e Germania hanno il diritto di puntare alla pace”. Quanto ad un giudizio sull’esito della missione di Draghi negli Usa, “ne parlerò con Draghi, non voglio filtri, visto il livello medio della stampa italiana su questi argomenti, senza interpretazioni strambe”.

Salvini aggiunge: “Sono contento che la stragrande maggioranza degli italiani chieda a gran voce la pace. È ovvio che se qualcuno stanzia 80 miliardi di euro per mandare armi il discorso si complica e si allunga. Preferirei usare quei soldi per far mangiare le persone: ci sono 20 milioni di cittadini africani che presto saranno alla fame e saranno pronti a partire”.