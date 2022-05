Giorgia Meloni: "Fare luce su quello che è successo all'adunata nazionale degli alpini ma..."

globalist

10 Maggio 2022 - 18.29

Una richiesta di chiarezza ma stando molto attenta a non generalizzare. Giusto. Peccato solo che Giorgia Meloni non applica ai neri o agli stranieri le giuste cautele che chiede per gli alpini, ossia punire i colpevoli senza generalizzare.

“Ci auguriamo che sia fatta tempestivamente luce su quello che è accaduto nel corso dell’ultima adunata nazionale degli Alpini perché la criminalizzazione dell’intero Corpo alla quale siamo assistendo in queste ore è inaccettabile. Se a Rimini qualcuno si è permesso di macchiare la divisa che indossa con comportamenti offensivi o addirittura compiendo dei reati deve essere punito e perseguito secondo la legge. E senza fare sconti perché chi indossa una divisa ha una responsabilità doppia verso la comunità. Ma nessuna deve permettersi di generalizzare e offendere le Penne nere, orgoglio delle nostre Forze Armate e simbolo di un’Italia solidale e sempre al servizio dell’altro”.

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Bene, ora faccia lo stesso quando le accuse arrivano a migranti, musulmani e stranieri. Si colpiscano i responsabili senza fare di tutta l’erba un fascio.