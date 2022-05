Gariglio (Pd): "Con le amministrative vicine i candidati misogini, fascisti e razzisti di Fdi si moltiplicheranno"

globalist

10 Maggio 2022 - 19.22

Davide Gariglio, deputato Pd, commenta così il post Instagram risalente al 2015 del candidato FdI Fabio Margarita nel quale inneggiava al Duce e insultava l’allora presidente della Camera, Laura Boldrini: “Con l’avvicinarsi delle elezioni amministrative le candidature imbarazzanti per Fratelli d’Italia, come il recente caso di Chivasso in Piemonte, si moltiplicheranno in maniera esponenziale. È evidente che a livello territoriale Fdi abbia purtroppo molti esponenti nostalgici, misogini e razzisti”.

“A Laura Boldrini” continua Gariglio, “va la nostra piena solidarietà mentre a Giorgia Meloni l’invito di fare una maggiore selezione sulla scelta del suo gruppo dirigente, soprattutto nei territori. Scusarsi a posteriori non ha più alcun valore”.