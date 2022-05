Ucraina, Guerini: "La nostra speranza sono la pace e i negoziati"

globalist

8 Maggio 2022 - 10.39

A margine dell’adunanza nazionale degli Alpini a Rimini, il Ministro della Difesa Guerini ha dichiarato: “Le nostre menti e i nostri cuori sono rivolti all’Ucraina, alla sofferenza dell’Ucraina”.

“Qui” ha continuato il Ministro, “oggi vuole partire un grande messaggio di speranza perché ritorni la pace, ritorni la possibilità di negoziati veri”. Lo sfilamento a cui ha partecipato le stesso ministro, ha concluso Guerini, è una “splendida occasione per trovarci tutti assieme, per celebrare i valori del nostro Paese e per avere il cuore e la mente rivolti verso la pace”.