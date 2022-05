Ucraina, Letta: "L’obiettivo è arrivare al cessate il fuoco il più presto possibile"

globalist

7 Maggio 2022 - 12.06

Guerra in Ucraina, l’ora della pace, sempre se qualcuno la vuole. “Spero che l’unità dell’Europa e la resistenza degli ucraini spingano Putin a fermarsi e ad accettare il tavolo negoziale. Ci sono segnali che qualcosa si sta muovendo. L’obiettivo è arrivare al cessate il fuoco il più presto possibile, c’è bisogno che l`Europa prenda un’iniziativa forte. Io spingo perché i premier di Francia, Germania, Italia, Spagna e Polonia vadano in missione a Kiev prima possibile”.

E “l’occasione giusta per compiere un salto in avanti nell’Unione sarà il 9 maggio, con il discorso di Macron a Strasburgo per la festa dell’Europa. Lo ascolterò con grande attenzione.”.

Lo afferma segretario del Pd Enrico Letta parlando sul conflitto armato con la Russia in Ucraina. “Il presidente di turno del Consiglio – sottolinea ancora Letta sul discorso di lunedì di Macron all’Europa- partirà proprio dal discorso di Draghi sull’eliminazione delle votazioni all’unanimità` e del diritto di veto su molte materie”.