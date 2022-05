Bersani: "Putin è un problema della destra, loro dicevano che vale due Mattarella e rappresentava la civiltà cristiana"

globalist

3 Maggio 2022

Putin e la destra sovranista: “Da destra si è detto che Putin valeva due Mattarella, che era un protagonista della civiltà cristiana europea, c’è chi si è scambiato letti e piumoni con Putin e adesso è la sinistra ad avere il problema di Putin? Su due o tre punti il popolo progressista è unito. Primo, non c’è dubbio che l’aggressore è la Russia e non ci sono giustificazioni geopolitiche o storiche per questo: l’Europa dimostra che la rivincita sulla storia ce l’hai solo nella pace. Secondo, gli ucraini hanno deciso di resistere e gli diamo una mano. C’è stata discussione sulle forme di questo aiuto: armi, sanzioni. Un dibattito legittimo. Adesso il punto torna a essere perché:

perché gli ucraini in piedi possano negoziare. Possiamo essere tutti d’accordo su questo. Poi c’è un dibattito diciamo giornalistico: io ho una mia idea non da oggi, che la democrazia non sta insieme col pensiero unico o la censura. Che si tratti di Lavrov oggi o dei no vax ieri il punto è il glorioso mestiere del giornalista, che deve fare la seconda domanda e prendersi la responsabilità di non far passare fake news e falsità”.

Lo ha detto a Radio Immagina, la web radio del Pd, Pier Luigi Bersani, intervistato da Giuliano Giubilei.