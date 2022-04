25 aprile, Decaro sull'Ucraina: "Non c'è una Resistenza giusta e una sbagliata"

globalist

23 Aprile 2022

La polemica sulla posizione dell’Anpi non accenna a fermarsi, soprattutto alle porte della ricorrenza della Liberazione. Anche il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, è tornato sull’argomento sottolineando l’importanza del concetto di Resistenza.

“Occorre ricordare, proprio in virtù della ricorrenza della nostra Resistenza, che non esiste una resistenza giusta e una resistenza sbagliata. Esiste la resistenza davanti alle atrocità della guerra”.

“Stiamo tutti aspettando la ricorrenza del 25 aprile che per noi rappresenta anche un discrimine, una data simbolica”, ha aggiunto.

“Lasciavamo le atrocità della guerra, dopo è arrivata una storia fatta di libertà, di democrazia e di diritti civili. Credo sia importante proprio in questi giorni – ha proseguito Decaro – ricordare quello che sta accadendo in Ucraina da due mesi, essere vicini alla popolazione civile Ucraina e a quelli che stanno scappando per proteggere i propri figli e a tutte quelle persone che invece restano lì per fornire assistenza ai cittadini nelle scuole, negli ospedali e anche nei rifugi di fortuna.

E ricordarci oggi – ha concluso – che è il momento di stare uniti tutti insieme per parlare di pace, per fare in modo che si possano zittire le bombe e possa prendere la parola la democrazia”.