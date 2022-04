Chi è Elisabetta Gualmini, l'europarlamentare del Pd che viene dall'università

globalist

21 Aprile 2022 - 19.37

Elisabetta Gualmini si divide tra politica e università. Attualmente è europarlamentare del Partito democratico ma in precedenza è stata anche assessore alla regione Emilia-Romagna.



La Gualmini ha studiato le politiche sociali e del lavoro in ambito nazionale ed europeo, lavorando anche presso centri di ricerca di altri paesi, tra cui il Wissenscaftszentrum fuer Politikforschung di Berlino, l’Institute of Governmental Studies dell’Università di Berkeley, la London School of Economics e il Center for American Public Policy and Politics dell’Università della California a Los Angeles.

Dal 2004 è professore ordinario nell’Università di Bologna, dove ha insegnato Scienza dell’amministrazione e Politiche del Lavoro. Ha ricoperto diversi incarichi accademici e in istituzioni di ricerca. È stata vicedirettore del Dipartimento di Organizzazione e sistema politico e Presidente dell’Istituto Cattaneo.

Ha scritto come commentatrice per il quotidiano La Stampa. È stata vicepresidente e Assessore al Welfare della regione Emilia-Romagna. E ora è europarlamentare.