Rifiuti, l'annuncio di Roberto Gualtieri: "Un termovalorizzatore per Roma"

20 Aprile 2022 - 14.25

Il problema rifiuti di Roma è sotto gli occhi di tutti, cittadini e non. Una svolta potrebbe arrivare dall’annuncio del sindaco Roberto Gualtieri, che ha dichiarato di esser pronto alla creazione di un termovalorizzatore.

“Dobbiamo dotarci di impianti necessari per la quota di rifiuti indifferenziati residua anche una volta potenziata la differenziata. Il modello che intendiamo seguire è quello degli impianti di valorizzazione energetica dei rifiuti e di superamento delle discariche. Un termovalorizzatore a controllo totalmente pubblico con le migliori tecnologie industriali”.

”Abbiamo deciso di dotarci – ha aggiunto – di un impianto di termovalorizzazione da 600 mila tonnellate annue che ci consenta di chiudere il Tmb di Rocca Cencia e di abbattere del 90% l’attuale fabbisogno di discariche. Un tipo di impianto che avrà un impatto ambientale sostanzialmente nullo”

In Aula Giulio Cesare per il Consiglio straordinario sulla "Gestione dei rifiuti nell’immediato futuro e realizzazione dell’impiantista di smaltimento e valorizzazione nel medio lungo periodo".



Diretta streaming ▶️ https://t.co/hybqvFAuVh pic.twitter.com/yE7J3J1voK — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) April 20, 2022

Che la situazione sia drammatica, lo racconta anche il recente periodo di Pasqua che ha messo sotto stress la raccolta dei rifiuti da parte di Ama.

“A Pasqua e Pasquetta abbiamo raccolto 200 tonnellate in più di rifiuti ma l’afflusso straordinario di turisti ha messo in difficoltà la raccolta in più luoghi. L’insufficienza degli impianti e degli sbocchi non solo espone la città a un rischio periodico di blocchi e accumulo rifiuti – ha sottolineato il sindaco -, ma ci costringe a una tariffa altissima e a sottrarre enormi risorse alla quantità e qualità delle operazioni di raccolta e pulizia della città”

Tempi per la realizzazione del termovalorizzatore? ”L’obiettivo è avere tempi rapidi, servono ovviamente alcuni anni. Vorremmo concludere entro l’arco della consiliatura e possibilmente entro il Giubileo”.