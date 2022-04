Fico: "Il popolo ucraino ha il diritto di difendersi dall'invasione russa"

globalist

19 Aprile 2022 - 17.58

Guerra in Ucraina, che fare? “Il popolo ucraino ha il diritto di difendersi dall’invasione russa”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico al termine del colloquio con il sindaco di Melitopol Ivan Fedorov a Montecitorio. “Ci siamo detti che la situazione è complicata, difficile, ma non dobbiamo mai perdere la speranza di raggiungere la pace. Questa per me è una questione assolutamente primaria”.

Ha aggiunto Fico: “Vediamo tutti che è una situazione molto complessa, difficile, anche da un punto di vista umanitario tragica. Intere città senza acqua, luce, rifornimenti, problemi enormi sui corridoi umanitari. Mariupol è una città che fisicamente non esiste più, in cui si continua a combattere. Io sono fermamente convinto del diritto alla difesa del popolo ucraino”.

