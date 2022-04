Letta, bisogna cambiare l’Europa: "Basta con il diritto di veto e l’unanimità "

globalist

16 Aprile 2022 - 18.15

Preroll

Il segretario del Pd Enrico Letta, ha parlato su Twitter della situazione legata all’Ucraina ma più in generale al riassetto degli equilibri europei. Rilanciando un video dell’ultima conferenza di Syriza, Letta ha indicato la via per l’Unione.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Un`Europa più unita, più solidale, più sostenibile, continente di pace che lotta per la pace. Nel mio saluto alla Conferenza di Syriza e a Tsipras l`auspicio di un nostro comune impegno europeo”. Lo ha scritto su Twitter il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, rilanciando il video del suo messaggio ai lavori del partito dell’ex primo ministro greco.

Middle placement Mobile

Un’Europa più unita, più solidale, più sostenibile, continente di #pace che lotta per la pace. Nel mio saluto alla Conferenza di @syriza_gr e a @tsipras_eu l’auspicio di un nostro comune impegno europeo. https://t.co/vPinDqINGr — Enrico Letta (@EnricoLetta) April 16, 2022

“Vi mando un grande saluto, un grande in bocca al lupo – ha detto il leader democratico nel video – per il vostro lavoro, per il congresso e soprattutto per la vostra battaglia politica. Una battaglia politica che stiamo tutti insieme facendo in Europa, in un momento drammatico della storia del nostro continente. In questi anni, negli anni che abbiamo dietro le spalle abbiamo lottato per cambiare l’Europa, abbiamo lottato a partire da due paesi che hanno vissuto, la Grecia e l’Italia, in modi diversi ma con la stessa intensità, momenti di grandissima crisi, di grandissima difficoltà”.

Dynamic 1

“In parte ci siamo riusciti: Next Generation Eu – ha affermato – è sicuramente il frutto di una battaglia politica e culturale per un’Europa diversa, un’Europa della solidarietà, un’Europa in cui la dimensione sociale sia più forte della dimensione finanziaria. Oggi dobbiamo fare l’Europa della pace, attore globale perché la pace sia una realtà e non semplicemente un’aspirazione, una parola. Insomma dobbiamo fare l’Europa.

Io credo che la sfida di questi tempi ci debba spingere a fare un passo verso un’Europa che elimini il diritto di veto, un’Europa che elimini i voti all’unanimità, che ci renda tutti più in grado di portare avanti i valori che condividiamo, i grandi valori di democrazia, di libertà, di solidarietà”.

Dynamic 2

“Siamo insieme in questa battaglia, seguiremo con grande attenzione i risultati del vostro lavoro e sono sicuro – ha concluso Letta – che insieme cambieremo ancora meglio e ancora di più questa Europa”.