Ucraina, Letta critica Biden: "Non avrei usato il termine genocidio, no allo scontro di civiltà"

14 Aprile 2022 - 10.41

Enrico Letta, come Macron ieri, prende le distanze dalla narrazione americana del conflitto fatta da Biden. A Forrest, su Radiouno ha affermato: “Se in Ucraina, come ha detto Biden, c’è un genocidio le inchieste dovranno dirlo. Anche io non avrei usato quei termini, ma non bisogna mettersi a fare pulci a linguaggi e comportamenti di chi si trova sotto un bombardamento”.

“Ieri io sono stato critico con Zelensky, ma fa parte del dire liberamente quello che pensiamo. Credo sia naturale, siamo in una condizione diversa, di distacco, la comprensione per alcune sbavature”, ha spiegato il segretario del Pd.

“Non dobbiamo dunque trasformare la guerra in corso” in Ucraina “in uno scontro di civiltà, tra ‘noi’, Occidente, e il resto del mondo, perché il rischio io lo vedo fortissimo”.

“In particolare noi europei – ha proseguito Letta – abbiamo un ruolo fondamentale per evitare che si vada in quella direzione, il che vuol dire aprire a un dialogo fortissimo con Paesi che giocano un ruolo fondamentale nel mondo, penso a Brasile, Messico, India, Turchia, Indonesia, penso anche alla Cina”.

“Dobbiamo stare attenti a non trasformare questa vicenda con toni da crociata, dobbiamo invece rilanciare il tema che siamo in un mondo di interdipendenze, e che in quelle interdipendenze c’è bisogno di regole di diritto che consentano di convivere. La Russia, purtroppo queste regole di diritto le ha stracciate ed è giusto che paghi per le sue scelte. In questo dobbiamo essere molto netti”, ha concluso Letta.