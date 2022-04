Letta critica Zelenky: "Non doveva definire persona non grata il presidente tedesco Steinmeier"

globalist

13 Aprile 2022 - 18.00

Parole chiare e nette verso un presidente che a volte (anche se è comprensibile essendo il capo di un paese aggredito militarmente) va un po’ troppo sopra le righe e rischia di essere eccessivamente duro e settario.

“Un Presidente della Repubblica di un paese europeo non può essere considerato persona non grata da un paese candidato ad entrare in Europa”.

Lo dice il segretario del Pd Enrico Letta a proposito delle dichiarazioni di Volodimyr Zelensky che ha negato la visita a Kiev del presidente della Repubblica di Germania Steinmeier in quanto “persona non grata”.