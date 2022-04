Calenda pensa alla fine del Governo: "C'è il rischio che Draghi salga al Colle e..."

globalist

13 Aprile 2022 - 11.08

Secondo Carlo Calenda, leader di Azione, il governo di Mario Draghi sarebbe a rischio. Intervistato da TgCom24, l’ex Pd ha sottolineato il suo pensiero.

“Penso che ci sia un impazzimento generalizzato, che in un tempo di guerra può determinare che Draghi a un certo punto dica: se volete fare i bambini vi ridò le chiavi. Se c’è il rischio concreto che Draghi salga al Colle? Secondo me sì, è già andato a fare un confronto con Mattarella. Può avvenire in ogni momento”

Calenda ha poi parlato della riforma del Csm. “I magistrati non sono d’accordo con la riforma della giustizia perché non vogliono render conto del loro operato. La cosa paradossale è che Renzi voterà contro e farà votare Cosimo Ferri, tirato in ballo nel sistema Palamara delle correnti. Lo sciopero dei magistrati sarebbe una cosa gravissima, si chiede solo che rendano conto del loro operato. Sono principi di civiltà, ma se anche i partiti di governo, penso a Iv, votano contro è chiaro che prima o poi succederà il patatrac”.