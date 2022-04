Boldrini: "Basta attaccare Anpi, il pensiero unico lasciamolo a Putin"

globalist

13 Aprile 2022 - 15.23

Preroll

Non si placa la bufera sull’Anpi e sulle sue posizioni da molti giudicate ambigue sulla guerra in Ucraina, e sull’argomento interviene anche l’ex Presidente della Camera Laura Boldrini: “Si possono anche non condividere particolari opinioni e prese di posizione, ma non si può arrivare al punto di dileggiare e screditare un’associazione come l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“L’Anpi” continua Boldrini, “dell’eredità della Resistenza al nazifascismo, della difesa della pace e dei valori della Costituzione ha fatto e fa la sua ragione di esistere. Bisogna essere tutti uniti contro Putin, che è l’aggressore spietato di un Paese sovrano. Ma questo non può significare smettere di discutere e non tollerare punti di vista diversi”.

Middle placement Mobile

“Il pensiero unico è quello che piace a Putin, non a noi” conclude Boldrini.