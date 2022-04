Ucraina, Tinagli chiede sanzioni più dure per la Russia: "Sul tavolo l'embargo per il gas"

globalist

9 Aprile 2022 - 12.41

Irene Tinagli, vicesegretaria del Pd, in un’intervista a Repubblica ha ribadito la ferma volontà di sanzionare maggiormente la Russia. Puntando sull’embargo per le esportazioni di gas.

“Finora ci si è mossi con grande determinazione e volontà. Bisogna proseguire con un`azione incisiva, una pressione continua, senza ritardi: Putin inasprisce i massacri, le nostre risposte devono essere più dure, perché la deterrenza sia più forte”.

“Mi pare che nessuno abbia escluso la possibilità di un embargo. Si ascoltino le dichiarazioni di Dombrovskis e Gentiloni, di Von der Leyen. È in corso una fase di studio per capire come rendere operativa ogni eventuale scelta. Ed è importante che intanto il Parlamento abbia mostrato una volontà politica chiara”.