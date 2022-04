Calenda: "Salvini è stata la quinta colonna di Putin in Italia"

globalist

6 Aprile 2022 - 15.53

Preroll

Carlo Calenda, ospite a Rai News 24, ha definito Matteo Salvini ‘la quinta colonna di Putin in Italia’: “I russi hanno avuto una influenza gigantesca in questo Paese, avevano una quinta colonna che era Salvini, che diceva al Parlamento europeo darei due Mattarella per mezzo Putin”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il leader di Azione ha continuato: “Ma tutta Italia era molto permeabile, si sapeva che noi eravamo assolutamente fragili rispetto a quello che i russi facevano, sia Conte, Salvini, Meloni che oggi cercano di tenere Putin fuori dalle dichiarazioni che fanno. Compreso Silvio Berlusconi. L’Italia ha un problema di posizionamento chiaro, ha sempre pensato di essere furbetta, ma di fronte a una minaccia cosi pressante…”