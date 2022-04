Letta: "La Ue deve uscire dalla crisi ucraina eliminando il diritto di veto"

globalist

4 Aprile 2022 - 16.46

Preroll

Dalla crisi ucraina l’Europa deve uscire avendo eliminato il diritto di veto per le sue decisioni. Lo ha affermato il segretario del Pd Enrico Letta in un webinar organizzato da Piero Fassino con il quale dialoga sui temi di politica estera.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“La storia di questi anni è la storia della fatica dell’Europa ad essere protagonista di iniziative di pace e sul piano internazionale. Pongo l’attenzione su una questione di regole: dobbiamo uscire con la consapevolezza che l’europa deve risolvere i problemi istituzionali che ha, e cioè l’unanimità e il diritto di veto. Nel 2020 scoppia la rivoluzione in Bielorussia, il dittatore Lukashenko cerca di arginare militarmente la rivoluzione, chiede l’aiuto di Mosca, l’aiuto arriva, l’Europa può intervenire con le sanzioni ma sono bloccate per mesi perché un Paese, Cipro in quel caso, pone un veto per cercare di ottenere quello che voleva sul tema della divisione in due dell’isola”,

Middle placement Mobile

“Nessuno mette in discussione la rilevanza di questo tema – ha aggiunto Letta – ma se ogni Paese usa il veto per portare a casa un altro risultato che gli stata a cuore, è evidente che questo rallenta l’iniziativa europea e la credibilità dell’Unione. Putin credo abbia colto lì la debolezza europea, che poteva intervenire in Bielorussia e magari anche in Ucraina, perché tanto gli europei non sarebbero intervenuti. E’ questo – per Letta – il cuore del problema. Questa vicenda ci insegna che siamo di fronte a un mondo nel quale la brutalità degli interventi militari usati come strumento di regolazione dei conflitti, l’opposto del nostro articolo 11, obbliga l’Europa ad avere una capacità di reazione che comincia dall’essere uniti, dall’avere delle regole che consentano reazioni rapide, forti ed efficaci”.