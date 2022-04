Ucraina, Tajani su Berlusconi: "Ha provato sottotraccia a mediare con Putin"

globalist

2 Aprile 2022 - 12.55

Preroll

Silvio Berlusconi non ci pensa proprio a uscire dall’agone politico, soprattutto in un momento di forte tensione internazionale come questo. Del suo rapporto con Vladimir Putin si è parlato a lungo e ne ha parlato anche Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, ospite di RaiNews24.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Berlusconi ha sempre fatto in modo che Putin venisse dalla parte dell’Occidente, poi sono passati vent’anni e con gli errori di tutti oggi Putin rischia di diventare uno strumento della Cina”.



“Se ha sentito Putin in queste settimane? Lui ha lavorato sotto traccia – risponde Tajani – come ha fatto per la Georgia quando era presidente del Consiglio: se i carri armati non sono arrivati a Tbilisi è merito suo. Berlusconi è un uomo di pace, non ci sono tentennamenti sull’appartanenza alla Nato, all’Occidente, sul rapporto forte con gli Stati Uniti. Lui ha fatto tutto quello che poteva fare”.