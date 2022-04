Acerbo (Rc): "Letta dice che il maccartismo non esiste, ma io ne sono testimone"

globalist

1 Aprile 2022 - 19.21

Preroll

C’è una discriminazione contro la sinistra-sinistra, ossia Rifondazione comunista? “Enrico Letta sostiene che in Italia il maccartismo sarebbe immaginario. Tocca contraddire il segretario del Pd. Ne posso dare testimonianza diretta. Da quando non siamo alleati del centrosinistra noi di Rifondazione Comunista siamo stati cancellati dalla Rai”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo afferma Maurizio Acerbo, segretario del Prc-Se, riprendendo uno dei temi del confronto tra il giornalista Michele Santoro e il segretario del Pd sulla mancanza di pluralismo nell’informazione sulla guerra russo-ucraina.

Middle placement Mobile

“Da segretario nazionale di Rifondazione in cinque anni non sono mai stato ospite di una trasmissione della tv pubblica nonostante risultiamo da anni il 4° partito nelle scelte degli italiani per il

2×1000. Come si vede in qualsiasi manifestazione contro la guerra in queste settimane siamo un partito presente in tutto il paese tranne che negli studi televisivi. Il maccartismo c’è eccome”, conclude Acerbo.