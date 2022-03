Renzi attacca Conte: "Minaccia la crisi sulle spese militari per un like in più, è lo stile dei populisti

globalist

28 Marzo 2022 - 19.32

Renzi non sopporta Conte e – ovviamente – non poteva farsi scappare l’occasione.

“Prendete, ad esempio, Conte. Per avere un like in più, nel difficile confronto elettorale che deve portarlo a fare il leader dei Cinque Stelle (una storia incredibile: è l’unico candidato, si confronta con la sua ombra, ma non riesce a farsi eleggere perché sbagliano le regole e perdono i ricorsi), Conte ha minacciato la crisi di governo in caso di aumento delle spese militari”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.

“Quelle stesse spese militari che Conte ha aumentato più di noi e che si è ulteriormente impegnato ad aumentare nei vertici Nato cui ha partecipato. Però perché adesso ha cambiato idea? Perché usa il dramma ucraino a fini interni: questo è lo stile politico dei populisti, tutto si riduce a un tweet senza approfondimento”, prosegue il leader di Iv.

“E, dunque, Conte per avere un po’ di consenso spara a zero contro le spese militari italiane”, aggiunge Renzi.