Gasparri loda l'ispiratore del golpe in Cile: "Ci sono troppi Biden e pochi Kissinger"

23 Marzo 2022 - 18.12

Guerra in Ucraina, non può mancare la stonatura di Gasparri, l’ex missino che ora milita tra i sedicenti moderati di Forza Italia. Una «tragedia» come il conflitto in Ucraina «costringe a fare cose che in tempi ordinari non si farebbero», quelle terre «sono attraversate da secoli da tragedie, anche ai tempi di Putin, bisognerebbe tornare allo spirito di Pratica di Mare».

Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervenendo in discussione generale nell’Aula del Senato sulle comunicazioni del presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, in vista della riunione del Consiglio europeo di domani e dopodomani.

«Anche Nixon, un leader conservatore, dialogava con Breznev. Oggi abbiamo troppi Biden e pochi Kissinger in giro per il mondo, è la verità, nessuno si offenda», ha aggiunto. «Conta di più la spiaggia di Odessa che la spiaggia di Riccione, lei sarà giudicato sulle cose essenziali della storia, non sui dettagli della cronaca», ha concluso Gasparri rivolgendosi al premier Draghi.

Quindi l’ex missino rimpiange Henry Kissinger. Lo stesso Herny Kissinger che spinse per il golpe in Cile che costò la morte del presidente democraticamente eletto Salvador Allende e l’instaurazione di una dittatura sanguinaria guidata dal generale Pinochet. Lo stesso Herny Kissinger che favoriva le cosiddette repubbliche delle banane, ossia stati autoritari fantocci che garantivano agli Stati Uniti guadagni e controllo militare nel ‘cortile’ di casa, esattamente come vuole fare Putin con le repubbliche ex sovietiche.

E poi, per non dimenticare: Eleonora Moro era notevolmente preoccupata per l’incolumità di suo marito e degli altri famigliari. In particolare, era terrorizzata per il destino che attendeva suo marito perché Moro le raccontò delle forti minacce che aveva ricevuto negli Stati Uniti dall’ex Segretario di Stato americano Henry Kissinger, decisamente contrario all’apertura ai comunisti.

Quindi la destra rimpiange una figura che ha contribuito a esportare guerre e dittature e che considerava gli alleati come schiavi degli Stati Uniti. Giusto per ricordare.