Lorenzoni (M5s) contro il decreto Ucraina: "Non sono putiniano, chi è contro l'invio di armi viene criminalizzato"

17 Marzo 2022 - 18.01

Guerra in Ucraina, tra i partiti di maggioranza non mancano fibrillazioni. “Non sono putiniano, questa è un’etichetta che respingo e che potrebbe anche avere conseguenze gravi sulla mia sicurezza su quella dei miei cari”. Lo ha affermato il deputato del M5s, Gabriele Lorenzoni, annunciando il suo voto contrario al decreto Ucraina alla Camera.

“Voglio ribadire tutta la mia solidarietà al popolo ucraino e la mia ferma condanna dell’invasione russa e ribadire la mia preoccupazione che questo sia solo l’inizio e che le conseguenze peggiori devono ancora arrivare.

“Oggi non c’è un dibattito tra interventisti e neutralisti come nel 1914; oggi c’è un pensiero unico dove chi osa ragionare in maniera critica, viene criminalizzato e etichettato come putiniano. Io non voterò a favore di questo decreto, perché accanto agli aiuti umanitari prevede l’invio di armi letali”, ha concluso Lorenzoni.

Nei giorni scorsi Lorenzoni si era definito scettico sul racconto dei fatti di Mariupol, si è dichiarato contro l’ipotesi di invitare Zelensky a intervenire davanti alle camere e aveva paragonato non vaccinati ed ebrei nella Giornata della Memoria