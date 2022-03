Meloni finge di non vedere i contagi e attacca Speranza: "Ha messo in ginocchio l'Italia"

globalist

17 Marzo 2022 - 14.28

Non passa giorno senza che Giorgia Meloni non debba attaccare la gestione dell’emergenza coronavirus da parte di Roberto Speranza. Nonostante l’Italia sia uno dei paesi che in Europa e nel mondo abbia reagito con più prontezza all’emergenza e nonostante il fallimento dell’estrema destra, lì dove governa, nell’affrontare l’emergenza sia evidente, la leader di Fratelli d’Italia continua a bastonare il governo.

“Le misure fallimentari di Roberto Speranza hanno messo in ginocchio l’Italia intera: dal mancato aggiornamento del piano pandemico alle insensate e contraddittorie restrizioni, fino all’inutile Green Pass. Presidente Draghi, di “straordinario” c’è solo il suo coraggio nel non averlo rimosso da Ministro della Salute” scrive Meloni su Facebook.

Il Green Pass rimane l’ossessione di Giorgia Meloni: il suo contributo nel rallentare i contagi è evidente e confermato da tutti i medici, gli unici che dovrebbero avere diritto di parlare di salute pubblica, ma Giorgia Meloni si crede più esperta di chi ha passato anni a studiare. E il populismo delle destre sovranità fa il resto.