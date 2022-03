Putin, Letta: "Cosa sarebbe dell’Europa con Salvini, Le Pen e Vox al governo durante l'invasione russa?"

globalist

16 Marzo 2022 - 14.38

Il conflitto scatenato dalla Russia in Ucraina ha messo in estrema difficoltà le destre. Partiti come la Lega e Fratelli d’Italia per restare nel nostro paese o il Fronte Nazionale di Marine Le Pen in Francia, avevano trovato in Putin la principale guida e nelle sue idee uno strumento di propaganda politica.

Ora tutto è cambiato. Salvini si è visto ricacciato indietro da Wojciech Bukan, sindaco di Przemysl a causa delle sue simpatie putiniane, mentre Le Pen ha dovuto mandare al macero tutti i volantini che la vedevano raffigurata al fianco del n.1 del Cremlino.

In questo contesto, Enrico Letta ha rilanciato su twitter una polemica del premier spagnolo Pedro Sanchez – “Se in Italia governasse Salvini, in Francia Le Pen sarebbe la morte dell’Ue”.

