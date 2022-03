Guerra in Ucraina, Forza Italia vuole mettere in campo Berlusconi: "Sia inviato speciale dell'Onu con la Merkel"

globalist

15 Marzo 2022 - 10.56

Guerra in Ucraina, a Forza Italia non perdono occasione per idolatrare Berlusconi, ossia colui che andando nella Crimea da poco illegalmente assoggettata alla Russia diede una legittimazione politica a Putin mentre l’Europa decretava le sanzioni,

Sul conflitto russo-ucraino “l’Onu deve fare di più, il segretario generale si faccia coraggio, ed invii degli inviati speciali, Merkel o Berlusconi, due europeisti, due sostenitori dell’Occidente che hanno sempre dialogato con Putin. Berlusconi mise allo stesso tavolo Bush e Putin”.

Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, a SkyTg24. Tra l’altro in questi giorni terribili di bombardamenti e civili uccisi Berlusconi non ha detto una mezza parola ferma e decisa di condanna verso Putin.