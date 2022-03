Ucraina, Enrico Letta: "Putin ha il terrore che la democrazia vinca alle porte di casa sua"

globalist

13 Marzo 2022 - 14.43

Invasione russa dell’Ucraina. Per il Pd non possono esserci tentennamenti e bisogna stare dalla parte degli aggrediti senza comprensione per gli aggressori.

“Noi dobbiamo essere sempre dalla parte delle vittime e degli aggrediti. Dobbiamo essere in grado di scegliere. Ciò che ha guidato Putin è il terrore che alle porte di casa sua la democrazia vinca e per lui una cosa del genere è insopportabile. Per questo la resistenza del popolo ucraino è importante, sta permettendo gli effetti delle sanzioni. Dobbiamo chiedere al Governo di fare una scelta immediata, la guerra sta avendo delle conseguenze che rischiano di mettere a rischio l’intero progetto di sostenibilità di transizione energetica. Se su questo salta tutto salta anche il progetto dell’Europa del 2030”.

Lo ha detto il segretario dem, Enrico Letta intervenendo alla Conferenza programmatica di Europa Verde in corso a Roma.