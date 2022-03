Ucraina, Letta: "La sospensione del patto di stabilità va prorogata per aiutare gli italiani con il caro energia"

globalist

10 Marzo 2022 - 17.59

Nel corso di una diretta su Twitch, il segretario del Pd Enrico letta ha dichiarato che “la sospensione del Patto di stabilità deve essere prorogata per via della guerra in Ucraina e parte delle risorse l’Italia dovrebbe usarle per contenere l’aumento dell’energia”.

Ha spiegato Letta: “In Italia per esempio la benzina costa di più perché negli anni l’abbiamo caricata di tasse. Già la possibilità di abbassare la parte fiscale del costo dell’energia è un modo per aiutare piccole imprese, famiglie che si stanno vedendo recapitare bollette con aumenti del 30%, del 50%…”.

“Abbiamo messo a disposizione le sedi del partito nel territorio per l’accoglienza”, perché “la cosa principale è aiutare economicamente, fisicamente e logisticamente chi è sul terreno e sta facendo l’accoglienza di migliaia di persone che stanno scappando dalla guerra come siamo capaci di fare, perché l’Italia è un grande Paese con un grande popolo” ha concluso Letta.