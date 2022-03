8 marzo, Landini: "Nel recovery plan delusione per il tema della parità di genere"

globalist

8 Marzo 2022 - 16.48

A margine dell’iniziativa dei sindacati sull’8 marzo, il segretario della Cgil Maurizio Landini ha espresso delusione per il tema delle politiche di genere nel ricoveri plan: le critiche partono dal tipo di investimenti e, in particolare, dalla “sproporzione” tra investimenti in infrastrutture materiali e sociali.

“Questo è il primo tema – ha detto – investire nei diritti sociali significa che abbiamo bisogno degli investimenti pubblici oltre il Pnrr. Si continua a parlare di conciliazione, ma il termine dovrebbe essere condivisione”.

Landini ha inoltre sottolineato che la lotta alla precarietà è una “priorità” dell’azione sindacale e che la battaglia per i diritti del lavoro e per un nuovo modello sociale coincide con la lotta per la pace.