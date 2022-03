Ucraina, Letta: “Da Putin una vile aggressione, ora serve l’unità dei popoli europei”

globalist

7 Marzo 2022 - 16.20

Preroll

Il segretario del Pd Enrico Letta, ospite a Radio Immagina, ha dichiarato: “Sono d’accordo con Paolo Gentiloni, è il momento di fare quello che avremmo dovuto fare prima e che non abbiamo mai fatto:

OutStream Desktop

Top right Mobile

costituire questa autonomia dell’Europa in campo di difesa e sicurezza e politica estera che non si è mai fatta perché i paesi pensavano di essere più forti avendo il diritto di veto”

Middle placement Mobile

“Senza rendersi conto” ha continuato Letta, “che è il mondo oggi l’arena e che dentro questa arena l’Europa ci difende. Il diritto di veto va rimosso”.

Dynamic 1

Sottolinea Letta: “Un paese come l’Italia non deve avere nessuna paura, il veto viene messo di solito da pesi che usano questo strumento per interessi altri. Due anni fa, quando si è trattato delle sanzioni alla Bielorussia, l’Europa è stata bloccata per mesi perché Cipro disse “vogliamo anche le sanzioni alla Turchia”.

“Io penso che quella vicenda abbia avuto un peso. Stavolta abbiamo reagito subito, ma il diritto di veto va tolto” ha concluso Letta.