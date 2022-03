Elio Vito: "Salvini in Polonia? Uno spettacolo triste, per non dire altro..."

globalist

7 Marzo 2022 - 16.34

Preroll

Il pellegrinaggio di Salvini in Polonia per fare la parte del pacifista è commentato dal parlamentare di Forza Italia Elio Vito con parole lapidarie: “Lo trovo uno spettacolo molto triste, per non dire altro”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Vito rincara la dose: “Salvini in Polonia per aiutare i profughi ucraini? Se vuole essere coerente dica anche sì allo Ius scholae” aggiunge il forzista. Che poi conclude con un terzo tweet: “E lo so che sembro “strano”, ma se fossero “strani” Salvini e compagnia dichiarante ed io di una destra “normale”, che in Italia non esiste?”.

Middle placement Mobile

Salvini si è recato oggi a Varsavia con una mossa a sorpresa: sarà domani al confine con l’Ucraina, nel punto in cui stanno arrivando i profughi ucraini. Uno spettacolo pietoso, dato che Salvini è lo stesso che ha incensato Putin per anni, sostenendo che l’idea che Putin volesse invadere l’Europa fosse solo “una paranoia”.

Dynamic 1