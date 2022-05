Russia, Elio Vito punta l'indice su Salvini: "I suoi contatti possono mettere a rischio la sicurezza nazionale"

globalist

30 Maggio 2022 - 11.28

Ma Salvini da che parte sta? Le sue azioni sono a dir poco ambigue perché, facendosi scudo con un pacifismo che non gli appartiene il capo della Lega spinge per posizioni che in ultima analisi favoriscono la Russia.

«Ho presentato stamane una interrogazione al Presidente del Consiglio, Draghi ed al Ministro degli affari esteri, Di Maio, per sapere se fossero a conoscenza o comunque informati degli incontri e delle iniziative del sen. Salvini e dell’ex parlamentare Capuano con ambasciate straniere e quali siano le loro valutazioni sulla vicenda. I contatti e le trattative con ambasciate straniere di Salvini e Capuano possono infatti compromettere le relazioni diplomatiche ed istituzionali del nostro Paese e dunque anche la nostra sicurezza nazionale».

Lo dichiara Elio Vito, deputato di Forza Italia e membro del Copasir, ossia il Comitato di controllo sui servizi segreti che si sta occupando molto delle interferenze russe sulla politica italiana.