Letta agli ucraini: "Lottiamo per gli stessi obiettivi, Ucraina libera significa Europa libera"

globalist

6 Marzo 2022 - 16.44

Preroll

Salvini il fan di Putin scappa perché non può stare in un consesso nel quale Putin è indicato come il dittatore responsabile dell’aggressione all’Ucraina. Dal suo canto il segretario del Pd Letta è andato.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Grazie di tutto quello che state facendo. Siamo qui oggi per dimostrare che siamo con voi, che siamo la stessa cosa e che stiamo lottando per lo stesso obiettivo. Ucraina libera vuol dire Europa libera. Ucraina, Europa e Italia sono tutti dalla stessa parte, la parte della libertà e della democrazia”.

Middle placement Mobile

Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenuto alla manifestazione della comunità ucraina che si è svolta a Roma, in piazza della Repubblica.

Dynamic 1

“Siamo insieme a voi – ha continuato Letta – in una battaglia comune che durerà fino a che l’Ucraina non sarà liberata. Voi avete la solidarietà di tutti gli italiani e dell’Italia. Siamo qui a portarvi questa solidarietà e a ringraziarvi per l’esempio straordinario di resistenza, di leadership morale che state dando. Siamo al vostro fianco con le parole, i gesti e azioni, piangendo con voi i morti e le persone che, in questo momento, stanno soffrendo per questa drammatica situazione. Voi sapete che qui siete e casa vostra. l’Italia è casa vostra e noi siamo con voi”, ha concluso il segretario Pd.