Rojc (Pd): "Il desiderio di pace è nobile ma non inviare armi all'Ucraina significa abbandonarla"

globalist

5 Marzo 2022 - 16.29

Preroll

Tatiana Rojc, senatrice Pd, riguardo ai dubbi di molti sull’inviare armi all’Ucraina, ha dichiarato: “Il desiderio di pace è nobile ma non basta dire ‘fermiamo la guerra’ perché le armate di Putin smettano di bombardare donne e bambini. Dire no alle armi ai difensori dell’Ucraina significa abbandonare i più deboli”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Tentiamo in tutti modi di mantenere aperti i canali di dialogo, ma sanzioni e aiuti alla difesa non sono alternative alla ricerca di una mediazione, ma ne sono in questo contesto parte integrante” ha dichiarato la senatrice di origini slovene.

Middle placement Mobile

“Le sofferenze e le sopraffazioni sono enormi. Lo dobbiamo ai morti e a chi è costretto a fuggire. Non esiste alternativa di fronte a questo massacro”, conclude Rojc.