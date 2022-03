Meloni (dopo aver tentato la crisi di governo): "Draghi usa l'Ucraina per calpestare la democrazia"

globalist

5 Marzo 2022

Viene da chiedersi con quale barbaro coraggio Giorgia Meloni, esponente di una delle destre più ciniche e irresponsabili della storia d’Italia, abbia il coraggio di twittare che “Draghi e la sinistra vorrebbero strumentalizzare la crisi in Ucraina, usandola come pretesto per calpestare ulteriormente la democrazia italiana e obbligare il Parlamento a votare qualsiasi cosa. Ci opporremo con tutte le nostre forze ai loro irresponsabili giochi di Palazzo”.

Facciamo un rapido excursus: Giorgia Meloni solo due giorni fa, approfittando dell’attenzione generale catalizzata dalla guerra in Ucraina, insieme agli alleati di Lega e Forza Italia, ha tentato di dare una spallata al governo Draghi sulla riforma del catasto, spacciandola per una patrimoniale e facendo rischiare all’Italia una crisi di governo in un momento difficilissimo dal punto di vista geopolitico europeo.

Pur avendo condannato Putin, Meloni lo ha comunque incensato negli ultimi anni (meno esplicitamente di Salvini, bisogna dire). Ma è stato ampiamente dimostrato che la galassia nera europea, di cui fa parte anche FdI, è stata abbondantemente aiutata dalla Russia, che aveva tutto l’interesse a favorire l’ascesa dei nazionalismi in Europa per destabilizzare l’Ue.

