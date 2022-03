Conte (M5s): "Sì alle armi in Ucraina ma la via maestra resta la via politica e la diplomazia"

globalist

2 Marzo 2022 - 11.36

Ucraina e alleanze: ne ha parlato Giuseppe Conte, leader del M5s nonostante le attuali traversie legali.

“Quanto sta accadendo” in Ucraina “interroga le coscienze perché vengono conculcati i basilari principi democratici. Per questa ragione, non a cuor leggero, siamo orientati a una risposta unanime e univoca anche sul piano del sostegno dell’equipaggiamento militare, senza però che questo significhi l’abbandono di quella che è la via maestra, cioè ricercare una via politica con ogni sforzo diplomatico, perché questo è l’obiettivo che deve rimanere prioritario”. Lo ha affermato Giuseppe Conte, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5.

M5s nel fronte progressista

“Su questo sono franco: noi siamo collocati idealmente e praticamente in un’area progressista, lo siamo perché è la nostra azione politica. Pensate alla spinta che stiamo dando in direzione delle fonti rinnovabili per assicurare autonomia energetica all’Italia, alla grande battaglia per il salario minimo. Chi è in questo campo fa le nostre battaglie con noi. Il dialogo è l’essenza per il rafforzamento dell’azione politica. Se poi andando avanti non ci sarà questa disponibilità staremo lì a declamare in termini astratti il fronte progressista, che va alimentato in concreto con le azioni politiche”.