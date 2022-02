Europa Verde: "Indecente che Salvini non voglia espellere la Russia da Swift per difendere il suo amico Putin"

globalist

26 Febbraio 2022 - 23.07

Salvini è sempre stato sdraiato a tappetino sotto Putin e le sue sparate contro l’autocrate liberticida che ha affamato la Russia e favorito la sua ganga di amici e oligarchi sono rimaste famose. Come tutti ricordano le pagliacciate leghiste contro le sanzioni a Mosca per l’annessione illegale della Crimea. E ache adesso il capo della Lega sta dando il meglio del peggio.

“E’ indecente che Salvini per difendere il suo amico Putin, continui a sostenere che non si debba espellere la Russia da Swift. Si arrampica sugli specchi, con argomenti che non stanno né in cielo né in terra, mentre il popolo ucraino intanto muore sotto le bombe russe per una guerra voluta da colui con il quale il leader della Lega è sempre andato a braccetto.

Salvini decida se stare dalla parte degli oligarchi russi o del popolo ucraino”.

i co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e Eleonora Evi