Fiducia sull'obbligo vaccinale: Alternativa occupa i banchi del governo

23 Febbraio 2022 - 11.44

Bagarre e lancio di fogli in Aula alla Camera quando il governo ha posto la questione di fiducia al decreto legge Covid, che prevede l’obbligo vaccinale per gli over 50. I deputati del gruppo Misto-Alternativa hanno occupato i banchi dell’esecutivo, costringendo il vicepresidente di turno, Andrea Mandelli a richiamarli all’ordine.

I parlamentari di Alternativa si sono lamentati: “Siamo stanchi dell’abuso del ricorso alla questione di fiducia da parte dell’esecutivo. Vogliamo discutere in aula, con i tempi previsti dalla democrazia questo decreto che riguarda il prolungamento dello stato d’emergenza e l’obbligo di vaccinazione per gli over 50.Abbiamo provato in tutti i modi a chiedere al governo di non calpestare il Parlamento e l’unico modo che ci rimane per impedire che gli italiani vengano vessati senza la possibilità di tutelarne i diritti è quello di opporci fisicamente all’ennesima porcata dei peggiori”.