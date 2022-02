Salvini non condanna l'invasione di Putin ma sui social parla del pugno di un tunisino...

globalist

22 Febbraio 2022 - 11.53

L’ambiguità di Salvini sulla Russia e il suo ‘amore’ per un ,liberticida come Putin è diventato ancora più evidente in queste ora.

Così mentre il Cremlino ha deciso in poche ore di invadere le province dell’Ucraina del Donbass, di fatto annettendosi in violazione del diritto internazionale un altro pezzo di Ucraina dopo la Crimea, mentre la politica condanna, mentre il governo del quale (per disgrazia degli italiani) la Lega fa parte condanna, mentre l’Unione Europea condanna alle 11.50 Salvini tace.

Anzi, trova la faccia di postare sui social la storia di una suora che ha avuto un pugno da un tunisino, ovviamente per alimentare un po’ di sano odio verso gli stranieri, visto che i pugni i italiani li ignora.

Del resto, sarà l’effetto Savoini, saranno altri aspetti politicamente oscuri (o forse chiari) ma per Salvini un pugno di un tunisino valgono più dei carri armati di Putin.

Salvini non condanna l’invasione del Donbass da parte del suo eroe Putin.