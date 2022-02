Fratoianni: "Per Confindustria non è il momento di alzare i salari, per loro non è mai il momento"

globalist

La questione dei salari è un problema tutto italiano: a quanto pare l’Italia è l’unico Paese in Europa ad aver visto un calo degli stipendi negli ultimi 30 anni. “Secondo il vicepresidente di Confindustria, ora non sarebbe il momento di alzare i salari. Ha ragione. Oggi non è il momento, lo era trent’anni fa. Perché ora è urgente alzare gli stipendi. E introdurre anche un salario minimo”. Lo ha affermato il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Per Confindustria insomma – ha proseguito il leader di SI – dobbiamo scordare qualunque aumento contrattuale. La cosa incredibile è che questa posizione – ha concluso Fratoianni – viene espressa dagli industriali nell’unico paese Europeo che ha visto calare i salari negli ultimi 30 anni”.