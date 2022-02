Boccia: "Il campo largo è l'unità dei progressisti e dei riformisti, basta con i veti"

globalist

20 Febbraio 2022

Boccia del Pd non vuole i veti perché il problema del fronte che è contrapposto alla destra sono i veti incrociati. Calenda contro M5s; M5s contro Calenda. Senza parlare di Renzi che guarda direttamente a Forza Italia e lavora per soluzioni centriste.

“La mano tesa del segretario Letta ai possibili alleati va in una logica coalizionale perché unendo il fronte progressista e riformista possiamo vincere le elezioni politiche, proprio come abbiamo fatto alle amministrative del 2021 e abbiamo il dovere di fare nelle imminenti amministrative del 2022. Con i veti non si costruisce nulla. C’è una vasta parte della società italiana che chiede un’Italia forte in Europa e un’Europa capace di guidare i grandi processi politici, così come è stato fatto nella gestione della pandemia e nella scelta storica di intervenire sulle diseguaglianze attraverso il Recovery. Una società solidale e giusta, che crede in uno sviluppo sostenibile sempre rispettoso della qualità della vita e dell’ambiente può essere interpretata solo da una politica che difende determinate posizioni e che si batte per principi contenuti nella nostra Costituzione, ma spesso calpestati in passato, a partire da diritti universali come sanità e scuola. Noi vogliamo ripartire proprio da lì nel solco dei partiti progressisti europei che non pongono veti ma lavorano per allargare il campo alternativo alle destre”.

Così Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, in diretta a Sky Agenda su Sky Tg24.