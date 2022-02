Tajani: "Dialogo con Renzi ma nessuna fusione, Forza Italia deve rimanere nel centro-destra"

globalist

18 Febbraio 2022 - 10.27

Preroll

Il centro liberale? No. Un centro-destra con Lega e Fratelli d’Italia chiaramente sbilanciato sull’estrema destra anti-europea e nemica della scienza.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Alla fine Forza Italia pensa che quella sia l’unica strada.

Middle placement Mobile

“La maggioranza dei cittadini è di centrodestra e io credo che debba esserci un centrodestra di governo che va rifondato. Questo è il compito al quale si sta dedicando Silvio Berlusconi, costruire un centrodestra che dal 2023 sappia dare una speranza, una visione al Paese”.

Dynamic 1

Lo ha detto il vice presidente e coordinatore di Fi, Antonio Tajani, ospite a “Mattino 5” su Canale 5 commentando le parole della presidente di Fdi, Giorgia Meloni, che ha invitato Fi e Lega a chiarire quale direzione di marcia intendono prendere in vista delle elezioni politiche.

“Io guardo a cosa ci chiedono i cittadini, non penso che si debba litigare tra di noi. E’ ovvio che quando si sta dentro un governo di unità nazionale con forze diverse, bisogna arrivare a fare dei compromessi”, ha aggiunto Tajani.

Dynamic 2

“Io penso che noi dobbiamo restare nel centrodestra. Con Renzi ci può essere un dialogo, penso ad esempio alla riforma della giustizia, sulla quale abbiamo posizioni analoghe. Però non si può pensare a una fusione. Noi siamo il centro del centrodestra, non c’è bisogno di dare vita ad altre esperienze. Ogni volta che si è tentato queste esperienze hanno sempre fallito. Il centrodestra deve essere una forza di governo, non può stare all’opposizione. Non è nella nostra natura”, ha concluso Tajani.