Lucaselli (FdI): "500milioni di italiani non possono lavorare senza green pass". Ma non eravamo 60 milioni?

16 Febbraio 2022 - 19.49

Un post apparso su Facebook (e subito cancellato) della deputata Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli sembra smentire la crisi demografica in Italia (peraltro punto cardine della campagna elettorale di FdI): “Ci sono più di 500 milioni di italiani che non potranno andare a lavoro e che non potranno portare a casa lo stipendio perché lo Stato ha deciso che per farlo serve un pass. Questa non è democrazia”.

Considerando che la popolazione italiana è di 60 milioni, le cose sono due: o c’è stato un boom demografico di cui si è accorto solo Fratelli d’Italia, oppure Lucaselli ha fatto una grande gaffe. Che sui social non è passata inosservata. Anche perché quel pensiero è espresso sia in forma testuale che in una card social realizzata ad arte in cui si riporta quella stessa identica dichiarazione priva di senso .

