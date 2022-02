Cartabellotta attacca Salvini e Meloni: "La propaganda politica vale più della privacy dei loro figli"

globalist

9 Febbraio 2022 - 18.41

Preroll

Continua l’attacco del Presidente della Fondazione Nino Cartabellotta a Giorgia Meloni: già ieri, Cartabellotta aveva dedicato a Meloni un tweet in cui le ricordava che lei era libera solo di non vaccinare sua figlia, non di diffondere fake news sul Covid.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Oggi, che Salvini si è fiondato dietro la scia di Meloni sostenendo che neanche lui farà vaccinare la figlia, Cartabellotta rincara la dose: “Rinnovata sintonia tra Salvini e Meloni, niente vaccino ai loro figli. Quando la propaganda politica conta più della privacy”.

Middle placement Mobile

Questo inseguimento tra Meloni e Salvini è stata commentato anche da Andrea Marcucci, senatore Pd: “Non mi permetto di sindacare scelte genitoriali ma vista la pubblicità sui casi in questione, penso che Matteo Salvini continui l’inseguimento di Giorgia Meloni per conquistare consensi tra i novax. Inseguimento che mi sembra scriteriato’’.